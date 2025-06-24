Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Hayat kurtaran eller bu kez boya fırçasıyla köy okulunu yeniledi

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da görevli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ve gönüllüleri, bu kez hayat kurtarmak için değil, köy okulunu güzelleştirmek için seferber oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayat kurtaran eller bu kez boya fırçasıyla köy okulunu yeniledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da görevli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ve gönüllüleri, bu kez hayat kurtarmak için değil, köy okulunu güzelleştirmek için seferber oldu.

        Kentte gönüllülere yönelik yılın her mevsimi eğitimler düzenleyen AFAD, farklı bir sosyal sorumluluk projesi yürüttü.

        Hamur ilçesindeki Seslidoğan Köyü İlkokulunu güzelleştirmek isteyen AFAD ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bakım ve onarım çalışması başlattı.

        Köye giden AFAD personeli ve gönüllüler, okulun elektrik, kapı ve pencerelerinin onarıp ihtiyaç olan yerlerde tadilat çalışması yaptı. Ekipler, daha sonra sınıfları, koridorları, pencere kapaklarını ve okulun dış duvarlarını boyayarak daha güzel hale getirdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş ve köylülerin de destek verdiği çalışmanın ardından daha iyi görünüme kavuşan okul, yeni eğitim öğretim sezonu öncesi öğrenciler için şimdiden hazır hale getirildi.

        - "Okulumuz daha güzel gözükmeye başladı"

        Köy okulunun öğretmeni Nazlıcan Çağlan, AA muhabirine, yaz tatilinin başlamasıyla okulda kapsamlı çalışma başlattıklarını söyledi.

        Desteklerinden dolayı AFAD ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür eden Çağlan, "AFAD ekipleri tadilat ihtiyacı olan okulumuzda bakım onarım çalışması yaptı. Okulun dış cephesi ve içi boyandı. Boyamayla okulumuz daha güzel gözükmeye başladı. Önceki rengi kahverengiydi ve güzel değildi, şimdi daha iyi oldu. Okulda 17 öğrencimiz var. Öncekine göre okulumuz çok daha kullanışlı hale geldi." diye konuştu.

        AFAD gönüllüsü Semanur Yıldırım ise hem okulu boyadıklarını hem de sınıflarda duvarlara resim çizdiklerini anlattı.

        Bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, "Ben pencereleri boyadım. Umarım öğrenciler bu şekilde okulu daha çok sever. Okul daha güzel oldu, öğrenciler daha ferah ortamda eğitimlerini alacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özel'den açıklamalar
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Borçlusunu foseptik çukuruna atmıştı! Yargıtay'dan karar!
        Borçlusunu foseptik çukuruna atmıştı! Yargıtay'dan karar!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ivanka Trump, Arnavutluk'un adasını Trump Adası'na dönüştürüyor
        Ivanka Trump, Arnavutluk'un adasını Trump Adası'na dönüştürüyor
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Poz verirken 300 yıllık tabloya zarar verdi!
        Poz verirken 300 yıllık tabloya zarar verdi!
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?

        Benzer Haberler

        Ağrı'da ev ziyaretleriyle yeniden okula kazandırılan öğrenciler karne sevin...
        Ağrı'da ev ziyaretleriyle yeniden okula kazandırılan öğrenciler karne sevin...
        Ağrı'da çocuklar şenlikte oyun oynayıp açık havada sinema izledi
        Ağrı'da çocuklar şenlikte oyun oynayıp açık havada sinema izledi
        Muş'ta soğutma tedavisine ihtiyacı olan bebek, ambulans helikopterle Ağrı'y...
        Muş'ta soğutma tedavisine ihtiyacı olan bebek, ambulans helikopterle Ağrı'y...
        Ağrı'da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Ağrı'da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Askerde okuma yazma öğrenen Ağrılı Ali dede, 60 yıldır şiir yazıp günlük tu...
        Askerde okuma yazma öğrenen Ağrılı Ali dede, 60 yıldır şiir yazıp günlük tu...
        Ağrı'da prematüre doğan bebek ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi
        Ağrı'da prematüre doğan bebek ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi