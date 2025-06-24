Hayat kurtaran eller bu kez boya fırçasıyla köy okulunu yeniledi

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da görevli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ve gönüllüleri, bu kez hayat kurtarmak için değil, köy okulunu güzelleştirmek için seferber oldu.

Kentte gönüllülere yönelik yılın her mevsimi eğitimler düzenleyen AFAD, farklı bir sosyal sorumluluk projesi yürüttü.

Hamur ilçesindeki Seslidoğan Köyü İlkokulunu güzelleştirmek isteyen AFAD ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bakım ve onarım çalışması başlattı.

Köye giden AFAD personeli ve gönüllüler, okulun elektrik, kapı ve pencerelerinin onarıp ihtiyaç olan yerlerde tadilat çalışması yaptı. Ekipler, daha sonra sınıfları, koridorları, pencere kapaklarını ve okulun dış duvarlarını boyayarak daha güzel hale getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş ve köylülerin de destek verdiği çalışmanın ardından daha iyi görünüme kavuşan okul, yeni eğitim öğretim sezonu öncesi öğrenciler için şimdiden hazır hale getirildi.