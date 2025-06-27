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        Ağrı'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'da yol kontrolünde 1 kilo 74 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 12:21 Güncelleme: 27.06.2025 - 12:21
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        Ağrı'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi
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        Ağrı'da yol kontrolünde 1 kilo 74 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takipli narkotik faaliyetleri kapsamında düzenlenen yol kontrolünde şüphe üzerine bir motosiklet durduruldu.

        Motosiklet sürücüsünün üst aramasında 1 kilo 74 gram esrar ele geçirildi.

        Olayla ilgili sürücü ve 1 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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