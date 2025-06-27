Ağrı'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi

Olayla ilgili sürücü ve 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takipli narkotik faaliyetleri kapsamında düzenlenen yol kontrolünde şüphe üzerine bir motosiklet durduruldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.