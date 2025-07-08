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        Ağrı'da bir ayda 3 bin 427 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, haziran ayında İran sınırında hudut birliklerince yapılan çalışmalar sonucu 3 bin 427 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 18:18 Güncelleme: 08.07.2025 - 18:18
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        Ağrı'da bir ayda 3 bin 427 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
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        Ağrı Valisi Mustafa Koç, haziran ayında İran sınırında hudut birliklerince yapılan çalışmalar sonucu 3 bin 427 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini bildirdi.

        Koç, Valiliğin toplantı salonunda düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" sonrası yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyip başsağlığı dileğinde bulundu.

        Haziran ayında terör örgütlerine yönelik 45 operasyon düzenlendiğini belirten Koç, "Bu operasyonlarda 4 şahıs gözaltına alınmış, 2'si tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ayrıca FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi örgütlere yönelik 3 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınmıştır." diye konuştu.

        Koç, 3 kaçakçılık operasyonu düzenlendiğini, gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığını ve yerel bir organize suç çetesinin ​​​​​çökertildiğini kaydetti.

        12 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Koç, "32 uyuşturucu olayına müdahale edilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde 10 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bu şahısların tamamı tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

        Valilik koordinasyonunda güvenlik birimlerinin sınırda ve içeride insan kaçakçılığına karşı kararlı ve kesintisiz bir mücadele yürüttüğünü ifade eden Koç, şunları kaydetti:

        "İlimizde haziran ayında 13 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu yapıldı. 3 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 5 araca el konulmuştur. Hudut birliklerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 427 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. İlimizde 5 adet mobil göç noktası bulunmakta olup 6 bin 464 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve 37 düzensiz göçmen tespit edilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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