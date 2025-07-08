Ağrı'da bir ayda 3 bin 427 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, haziran ayında İran sınırında hudut birliklerince yapılan çalışmalar sonucu 3 bin 427 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini bildirdi.

Koç, Valiliğin toplantı salonunda düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" sonrası yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyip başsağlığı dileğinde bulundu.

Haziran ayında terör örgütlerine yönelik 45 operasyon düzenlendiğini belirten Koç, "Bu operasyonlarda 4 şahıs gözaltına alınmış, 2'si tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ayrıca FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi örgütlere yönelik 3 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınmıştır." diye konuştu.

Koç, 3 kaçakçılık operasyonu düzenlendiğini, gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığını ve yerel bir organize suç çetesinin ​​​​​çökertildiğini kaydetti.

12 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Koç, "32 uyuşturucu olayına müdahale edilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde 10 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bu şahısların tamamı tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.