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        Süphan Dağı'nın yüksek kesimlerinde rengarenk çiçekler açtı

        Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı'nın yüksek rakımları rengarenk çiçeklerle ayrı bir güzelliğe büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:20 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:25
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        Süphan Dağı'nın yüksek kesimlerinde rengarenk çiçekler açtı
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        Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı'nın yüksek rakımları rengarenk çiçeklerle ayrı bir güzelliğe büründü.

        Ağrı, Bitlis ve Muş il sınırlarında yer alan 4 bin 58 metre yüksekliğiyle yurdun en yüksek üçüncü zirvesi olan Süphan Dağı, bünyesindeki doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

        Yaz aylarında tırmanış faaliyetlerinin yoğunlaştığı Süphan Dağı'nın yaklaşık 3 bin 800 metrelerinde rengarenk çiçekler açmaya başladı.

        Sarı, mavi, pembe, turuncu, yeşil ve kırmızı gibi rengarenk açan ve rakım yükseldikçe çeşitliliği artan çiçekler bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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