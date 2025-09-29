Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da sağlık çalışanları doktora yapılan saldırıya tepki gösterdi

        Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, geçen hafta genel cerrahi uzmanı doktor Harun Bayram'a yapılan saldırıyı kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 18:13 Güncelleme: 29.09.2025 - 18:37
        Ağrı'da sağlık çalışanları doktora yapılan saldırıya tepki gösterdi
        Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, geçen hafta genel cerrahi uzmanı doktor Harun Bayram'a yapılan saldırıyı kınadı.

        Hastanenin başhekimlik binası önünde bir araya gelen sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan hastanenin başhekimi uzman doktor Emre Özgen, geçen hafta yaşanan talihsiz olayı kınamak için toplandıklarını söyledi.

        Şiddet olayını derin bir üzüntü ve tepkiyle kınadıklarını belirten Özgen, şöyle konuştu:

        "Hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız insan hayatını korumak ve toplum sağlığını en üst düzeyde tutmak için özveriyle görev yapmaktadır. Sağlık hizmeti sunmanın kutsallığına ve insan onuruna hiçbir şekilde yakışmayan bu tür saldırılar yalnızca bireylere değil, tüm sağlık camiasına ve toplumun sağlıklı yaşam hakkına yapılmış büyük bir haksızlıktır. Hiçbir gerekçe sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti maruz gösteremez."

        Özgen, adli ve idari süreçlerin sonuna kadar destekçisi olacaklarını ifade ederek, "Sağlık çalışanlarımızın güvenli çalışma ortamında hizmet sunması toplum sağlığı açısından vazgeçilmez bir önceliktir." dedi.

        Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan genel cerrahi uzmanı doktor Harun Bayram'a geçen hafta görevi sırasında saldırdığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

