Ağrı Dağı manzaralı meyve bahçesinde elma hasadı başladı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı eteklerinde elma hasadı başladı.

Doğubayazıt'ta 5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Abdulkadir Ardin'in kurduğu bahçede, elma, kayısı, şeftali, erik, kiraz, vişne, badem, armut ve ayva gibi çok sayıda meyve yetişiyor.

Yaz boyunca çeşitli meyvelerin hasat edildiği bahçedeki ağaçlarda bugünlerde elmalar toplanmaya başladı. Piknik yapmak için bahçeye gelen vatandaşlar doğayla baş başa vakit geçirirken, elmaları da ücretsiz tadabiliyor.

Bahçe sahibi Ardin, AA muhabirine, burada 5 bine yakın meyve ağacı olduğunu söyledi.

Meyve yetiştiriciliğinin yanı sıra bahçede piknik alanı, konaklama, restoran gibi sosyal mekanların da olduğunu belirten Ardin, şöyle konuştu:

"Bütün meyve çeşitlerimiz var. Çok güzel kayısılarımız vardı ve temmuz gibi hasadını tamamladık. 520 elma ağacımız var. Elmalarımız 4 çeşittir. Elma hasadı başladı. 10 gün sürer. Elmalarımız organiktir, ilaç kullanmıyoruz. Ağrı'da meyve yetişmez algısı var. Gelsinler burada meyveleri görsünler. Mayıs ayında meyve hasadına başlarız, kar düşene kadar devam ederiz. Ürünleri satmıyoruz, bahçeye gelenler ücretsiz tüketiyor."