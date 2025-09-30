Habertürk
        Ağrı Dağı manzaralı meyve bahçesinde elma hasadı başladı

        Ağrı Dağı manzaralı meyve bahçesinde elma hasadı başladı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı eteklerinde elma hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:42 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:54
        Ağrı Dağı manzaralı meyve bahçesinde elma hasadı başladı
        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı eteklerinde elma hasadı başladı.

        Doğubayazıt'ta 5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Abdulkadir Ardin'in kurduğu bahçede, elma, kayısı, şeftali, erik, kiraz, vişne, badem, armut ve ayva gibi çok sayıda meyve yetişiyor.

        Yaz boyunca çeşitli meyvelerin hasat edildiği bahçedeki ağaçlarda bugünlerde elmalar toplanmaya başladı. Piknik yapmak için bahçeye gelen vatandaşlar doğayla baş başa vakit geçirirken, elmaları da ücretsiz tadabiliyor.

        Bahçe sahibi Ardin, AA muhabirine, burada 5 bine yakın meyve ağacı olduğunu söyledi.

        Meyve yetiştiriciliğinin yanı sıra bahçede piknik alanı, konaklama, restoran gibi sosyal mekanların da olduğunu belirten Ardin, şöyle konuştu:

        "Bütün meyve çeşitlerimiz var. Çok güzel kayısılarımız vardı ve temmuz gibi hasadını tamamladık. 520 elma ağacımız var. Elmalarımız 4 çeşittir. Elma hasadı başladı. 10 gün sürer. Elmalarımız organiktir, ilaç kullanmıyoruz. Ağrı'da meyve yetişmez algısı var. Gelsinler burada meyveleri görsünler. Mayıs ayında meyve hasadına başlarız, kar düşene kadar devam ederiz. Ürünleri satmıyoruz, bahçeye gelenler ücretsiz tüketiyor."

        Ege Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunu Nuran Ardin ise bahçenin çok kapsamlı olduğunu, doğayla baş başa kalmak isteyenlere güzel ortam sunduklarını anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

