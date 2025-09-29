Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da kaçak sigaralarla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yol uygulamasında kaçak sigaralarla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 11:18 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:18
        Ağrı'da kaçak sigaralarla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında, şüpheli olarak durdurulan araçlarda arama yapıldı.

        Aramalarda, 1227 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

