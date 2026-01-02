Ağrı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Giriş: 02.01.2026 - 13:14 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:14
        Ağrı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda çok sayıda yasaklı/toplatma kararı bulunan kitap ile dijital materyal ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

