        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        GÜNCELLEME - Ağrı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

        Ağrı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 20:18 Güncelleme: 02.01.2026 - 20:18
        Ağrı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda çok sayıda yasaklı ve toplatma kararı bulunan kitap ile dijital materyal ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

