        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Ağrı'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 16:16 Güncelleme: 29.09.2025 - 16:16
        Ağrı'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Ağrı'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, il merkezinde düzensiz göçmen olduğu tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

