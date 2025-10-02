Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı Ağrı'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 02.10.2025 - 17:18 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:30 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL