Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 20:06 Güncelleme: 03.10.2025 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yürüyüş etkinliği düzenledi.

        Kaymakamlık binası önünde bir araya gelen vatandaşlar, ilçe protokolü ve öğrenciler stadyuma kadar yürüdü. Burada kurulan sağlık stantlarında sağlık ekiplerince katılımcıların tansiyon, kan şekeri, boy, kilo ölçümleri yapıldı ve kanser taramaları gerçekleştirildi.

        Sağlık taramalarıyla birlikte vatandaşlara sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirme de yapıldı.

        Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri de katılımcılara çeşitli ikramlarda bulundu.

        Vatandaşlardan Seyhan Demir, yürüyüşün düzenli yapıldığı taktirde kalp damar sağlığına ve obeziteye olumlu yönde etkileri olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi

        Benzer Haberler

        Bor kullanılarak geliştirilecek yara örtüsü diyabetik yaraların daha hızlı...
        Bor kullanılarak geliştirilecek yara örtüsü diyabetik yaraların daha hızlı...
        Husumetli ailelerin duruşma sonrası silahlı kavgası: 4 yaralı
        Husumetli ailelerin duruşma sonrası silahlı kavgası: 4 yaralı
        GÜNCELLEME - Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir...
        GÜNCELLEME - Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir...
        Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi...
        Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi...
        Ağrı'da polis vatandaşların güvenliği için caddelerde denetim yapıyor
        Ağrı'da polis vatandaşların güvenliği için caddelerde denetim yapıyor
        Islık sesiyle yüzlerce kanatlı hayvanı etrafına topluyor
        Islık sesiyle yüzlerce kanatlı hayvanı etrafına topluyor