Ağrı'da sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

Vatandaşlardan Seyhan Demir, yürüyüşün düzenli yapıldığı taktirde kalp damar sağlığına ve obeziteye olumlu yönde etkileri olduğunu söyledi.

Kaymakamlık binası önünde bir araya gelen vatandaşlar, ilçe protokolü ve öğrenciler stadyuma kadar yürüdü. Burada kurulan sağlık stantlarında sağlık ekiplerince katılımcıların tansiyon, kan şekeri, boy, kilo ölçümleri yapıldı ve kanser taramaları gerçekleştirildi.

