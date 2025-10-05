Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 14:30 Güncelleme: 05.10.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İran'dan ülkeye uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, N.K, S.A, M.A, K.K. ile H.M.G. gözaltına alınırken, üst aramalarında ve ayakkabılarına gizlenmiş 2 kilo 402 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.K, S.A, M.A. ile K.K. çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, H.M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Fransız gezgin farklı kültürleri tanımak için bisikletiyle ülkeleri geziyor
        Fransız gezgin farklı kültürleri tanımak için bisikletiyle ülkeleri geziyor
        Kars ve Ağrı'da "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği yapıldı
        Kars ve Ağrı'da "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği yapıldı
        Ağrı'da öğrencilerden Küresel Sumud Filosu ve Gazze'ye destek
        Ağrı'da öğrencilerden Küresel Sumud Filosu ve Gazze'ye destek
        Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ağrı'da 40 milyon lira değerinde gümrük kaçağı oyuncak ve kalem ele geçiril...
        Ağrı'da 40 milyon lira değerinde gümrük kaçağı oyuncak ve kalem ele geçiril...
        Ağrı'da sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
        Ağrı'da sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı