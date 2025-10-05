Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İran'dan ülkeye uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, N.K, S.A, M.A, K.K. ile H.M.G. gözaltına alınırken, üst aramalarında ve ayakkabılarına gizlenmiş 2 kilo 402 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.K, S.A, M.A. ile K.K. çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, H.M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.