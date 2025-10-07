Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı

        Ağrı'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 21:20 Güncelleme: 07.10.2025 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Gazze'ye destek yürüyüş programı yapıldı.

        Eski Van Caddesi'ndeki Meydan Camisi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Hamas'a Selam Direnişe Devam", "Filistin'e özgürlük", "Kahrolsun İsrail", "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık" sloganları atarak Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.

        Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda bulunan bir aktivist, cep telefonuyla görüntülü olarak alandaki vatandaşlara hitap etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!

        Benzer Haberler

        Patnos'ta Zahide Şahin Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı
        Patnos'ta Zahide Şahin Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı
        Ankara'da inşaattaki yük asansöründen düşerek ölen işçi Ağrı'da defnedildi
        Ankara'da inşaattaki yük asansöründen düşerek ölen işçi Ağrı'da defnedildi
        Doğa harikası Balık Gölü iklim değişikliği ve beşeri etkenle küçülüyor
        Doğa harikası Balık Gölü iklim değişikliği ve beşeri etkenle küçülüyor
        Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüphel...
        Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüphel...
        Ağrı'da eylül ayında 2 bin 303 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
        Ağrı'da eylül ayında 2 bin 303 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı