Ağrı Emniyet Müdürü Önder, trafik sorununu çözmek için sahada inceleme yaptı

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, kentteki trafik yoğunluğuna çözüm bulmak için incelemelerde bulundu.

Emniyet Müdürü Önder, son zamanlarda trafik yoğunluğunun giderek arttığı şehir merkezindeki yollarda, sorunun kaynağını tespit etmek için denetime çıktı.

Önder, Erzurum Caddesi, Dörtyol Kavşağı ve Cumhuriyet Caddesi'nde incelemelerde bulunarak sahada çalışan trafik polisinden bilgi aldı.

Bölgedeki esnaf ve vatandaşların da taleplerini dinleyen Önder, yaya geçişinin yoğun olduğu Eski Van Caddesi'nin girişine araç parkına izin verilmemesi için polise talimat verdi.

Bazı yerlerde vatandaşların araçlarını kaldırımlara park ettiğini ve buna müsaade edilememesi gerektiği yönünde talimat veren Önder, "Oradan engelli vatandaş nasıl geçecek, anne bebek arabasındaki çocuğu nasıl oradan geçirecek? Kaldırım üstüne park yaptırmayacaksınız. Eski Van Caddesi'nin Cumhuriyet Caddesi tarafındaki girişe kesinlikle araç parkına izin vermeyeceksiniz. Trafiği rahatlatmak, çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.