Patnos'ta tutuklu ve hükümlüler için kitap bağış kampanyası yapıldı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Açık ve L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarının kütüphanelerini zenginleştirmek amacıyla kitap bağış kampanyası yapıldı.

Patnos Adliyesi'nde gerçekleştirilen "Kitap İyileştirir, Sende Kitabın İyileştirici Gücüne Ortak Ol" temalı kitap bağış kampanyası Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, Patnos Tugay Komutanı Tümgeneral Sedat Kara, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Erdem'in katılımıyla başladı.

Patnos Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Emin Burak Sürezli, burada yaptığı konuşmada, Patnos İlçe Halk Kütüphanesi ile gerçekleştirilen protokol kapsamında 32 bin kitabın tutuklu ve hükümlülerin için cezaevine gönderildiğini söyledi.

Süzerli, "Kurumlarımız dahilinde açık ceza infaz kurumu kütüphanesinde 4 bin 735 kitap, kapalı ceza infaz kurumu kütüphanesinde 5 bin 225 kitap olmak üzere hükümlülerin kullanımına sunulmuş toplamda 9 bin 960 kitap bulunmaktadır." diye konuştu.