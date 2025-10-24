Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Patnos'ta tutuklu ve hükümlüler için kitap bağış kampanyası yapıldı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde Açık ve L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarının kütüphanelerini zenginleştirmek amacıyla kitap bağış kampanyası yapıldı.

        Giriş: 24.10.2025 - 17:03 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:03
        
        

        Patnos Adliyesi'nde gerçekleştirilen "Kitap İyileştirir, Sende Kitabın İyileştirici Gücüne Ortak Ol" temalı kitap bağış kampanyası Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, Patnos Tugay Komutanı Tümgeneral Sedat Kara, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Erdem'in katılımıyla başladı.

        Patnos Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Emin Burak Sürezli, burada yaptığı konuşmada, Patnos İlçe Halk Kütüphanesi ile gerçekleştirilen protokol kapsamında 32 bin kitabın tutuklu ve hükümlülerin için cezaevine gönderildiğini söyledi.

        Süzerli, "Kurumlarımız dahilinde açık ceza infaz kurumu kütüphanesinde 4 bin 735 kitap, kapalı ceza infaz kurumu kütüphanesinde 5 bin 225 kitap olmak üzere hükümlülerin kullanımına sunulmuş toplamda 9 bin 960 kitap bulunmaktadır." diye konuştu.

        Bağışlanacak kitapların hükümlülere umut olacağını dile getiren Süzerli, şunları kaydetti:

        "Hepimizin bildiği üzere Türk Ceza Hukuku sisteminin temel amacı, hükümlüyü cezalandırmak değil infaz süreci boyunca topluma faydalı birer birey haline getirerek, topluma geri kazandırılmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda elimizdeki en büyük güç kitaplarımızdır."

        Kitap bağışı kampanyası ay sonuna kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

