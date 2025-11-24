Ağrı 1970 Spor Kulübünde alt liglerden transfer arayışı

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve bahis soruşturması kapsamında 17 futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan Ağrı 1970 Spor Kulübü, altyapıdan ve alt liglerden transfer yapmak için çalışma yürütüyor.

Bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 17 futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan Ağrı 1970 Spor Kulübü zor günler geçiriyor.

Sarı-siyahlı takım, altyapıdan ve alt liglerden futbolcu transfer ederek ligin ilk devresini tamamlamak istiyor.

Kulübün Asbaşkanı Tekin Yuşan, gazetecilere, zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Bahis operasyonunda 17 futbolcunun ceza aldığını ve 7 futbolcuyla idmanlara devam ettiklerini belirten Yuşan, "19 yaş altı takımımızdan ve bölgedeki 19 yaş altı takımlardan kadro oluşturarak önümüzdeki hafta maça çıkma planları yapıyoruz. Maalesef transfer tahtası açılmadı. 2005-2008 doğumlu amatör çocuklarla ilk devreyi kapatmak zorundayız. Şu anda yönetim ve hoca kadromuz, futbolcu kadromuzdan daha fazla." diye konuştu.

Yuşan, Ağrı halkından destek beklediklerini ve kimsenin yüzünü kara çıkarmayacaklarını kaydetti.