        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı 1970 Spor Kulübünde alt liglerden transfer arayışı

        Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve bahis soruşturması kapsamında 17 futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan Ağrı 1970 Spor Kulübü, altyapıdan ve alt liglerden transfer yapmak için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 19:05 Güncelleme: 24.11.2025 - 19:05
        Bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 17 futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan Ağrı 1970 Spor Kulübü zor günler geçiriyor.

        Sarı-siyahlı takım, altyapıdan ve alt liglerden futbolcu transfer ederek ligin ilk devresini tamamlamak istiyor.

        Kulübün Asbaşkanı Tekin Yuşan, gazetecilere, zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi.

        Bahis operasyonunda 17 futbolcunun ceza aldığını ve 7 futbolcuyla idmanlara devam ettiklerini belirten Yuşan, "19 yaş altı takımımızdan ve bölgedeki 19 yaş altı takımlardan kadro oluşturarak önümüzdeki hafta maça çıkma planları yapıyoruz. Maalesef transfer tahtası açılmadı. 2005-2008 doğumlu amatör çocuklarla ilk devreyi kapatmak zorundayız. Şu anda yönetim ve hoca kadromuz, futbolcu kadromuzdan daha fazla." diye konuştu.

        Yuşan, Ağrı halkından destek beklediklerini ve kimsenin yüzünü kara çıkarmayacaklarını kaydetti.

        Devre arasına 5 hafta kaldığını hatırlatan Yuşan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Aslında fikstür bizden yanaydı. 5 maçımızın 3'ünü kendi evimizde oynayacaktık. Bu olaylar çıkmadan önce play-off potasındaydık. Ligde ilk yarının bitmesine 5 haftamız var. 5 haftayı kazasız belasız atlatma planları yapıyoruz. Alt liglerden futbolcu transfer etmek için yoğun çalışıyoruz. İlk yarı bittikten sonra yaklaşık 4-5 futbolcumuz dönecek. İkinci yarı başladıktan sonra da 5 hafta sonra yaklaşık 7-8 futbolcumuz daha dönecek. Biz şu anda 7-8 haftayı kurtarmanın derdindeyiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

