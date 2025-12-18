Ağrı'daki Derecek Barajı buzla kaplandı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve bu yıl su tutmaya başlayan Derecek Barajı'nın yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle tamamen buzla kaplandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgedeki tarım arazilerinin sulanması için bu sene yapımı tamamlanan barajda her geçen gün su seviyesi yükseliyor.

Yukarı Toklu köyünün üst tarafında bulunan baraj, dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı.

Çevresi karlı dağlarla kaplı olan ve güzel manzara oluşturan barajın buzla kaplı yüzeyi dronla görüntülendi.

Yukarı Toklu Köyü Muhtarı Nimet Karahan, AA muhabirine, barajın faaliyete geçmesiyle tarımda verimlilik ve ürün çeşitliliğinin artacağını söyledi.

Tarım arazilerinin suya kavuşacağını belirten Karahan, şöyle konuştu:

"Baraj bu sene su tutmaya başladı. Barajın manzarası da çok güzel. Burası kış turizmine de kazandırılabilir. Yazın zaten ayrı bir güzelliği olur. Doğa tutkunları ve turistlerin buraya gelmesini istiyoruz. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Toprak suyla, su toprakla buluştu. Bu baraj tarım için çok iyi bir hizmettir. Devlet büyüklerimize teşekkür ederiz ve devamını bekleriz."