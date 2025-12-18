Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'daki Derecek Barajı buzla kaplandı

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve bu yıl su tutmaya başlayan Derecek Barajı'nın yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle tamamen buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:14 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'daki Derecek Barajı buzla kaplandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve bu yıl su tutmaya başlayan Derecek Barajı'nın yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle tamamen buzla kaplandı.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgedeki tarım arazilerinin sulanması için bu sene yapımı tamamlanan barajda her geçen gün su seviyesi yükseliyor.

        Yukarı Toklu köyünün üst tarafında bulunan baraj, dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı.

        Çevresi karlı dağlarla kaplı olan ve güzel manzara oluşturan barajın buzla kaplı yüzeyi dronla görüntülendi.

        Yukarı Toklu Köyü Muhtarı Nimet Karahan, AA muhabirine, barajın faaliyete geçmesiyle tarımda verimlilik ve ürün çeşitliliğinin artacağını söyledi.

        Tarım arazilerinin suya kavuşacağını belirten Karahan, şöyle konuştu:

        "Baraj bu sene su tutmaya başladı. Barajın manzarası da çok güzel. Burası kış turizmine de kazandırılabilir. Yazın zaten ayrı bir güzelliği olur. Doğa tutkunları ve turistlerin buraya gelmesini istiyoruz. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Toprak suyla, su toprakla buluştu. Bu baraj tarım için çok iyi bir hizmettir. Devlet büyüklerimize teşekkür ederiz ve devamını bekleriz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti

        Benzer Haberler

        Patnos ağız ve diş sağlığı merkezinde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı
        Patnos ağız ve diş sağlığı merkezinde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı
        Kader öğretmen Ağrı'da kız öğrencilere okulda rehberlik sahada kaptanlık ya...
        Kader öğretmen Ağrı'da kız öğrencilere okulda rehberlik sahada kaptanlık ya...
        "Okulum Beni Bekler" Projesiyle öğrenciye umut eli
        "Okulum Beni Bekler" Projesiyle öğrenciye umut eli
        Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü
        Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü
        Ağrı'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi
        Ağrı'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi
        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü, bilimsel çalışmalarıyla dünyanın e...
        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü, bilimsel çalışmalarıyla dünyanın e...