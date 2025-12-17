Kader öğretmen Ağrı'da kız öğrencilere okulda rehberlik sahada kaptanlık yapıyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ/FIRAT ATMACA - Ağrı'nın Hamur ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olan Kader Şimşek, kız öğrencilere okulda rehberlik, yeşil sahada kaptanlık yapıyor.

Sivas'ta küçük yaşlarda futbola ilgi duymaya başlayan Kader Şimşek, üç yıl önce atandığı Ağrı'nın Hamur ilçesinde hem öğretmenlik yapıyor hem de futbolculuğa devam ediyor.

Şehit Polis Yıldırım Günay Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Şimşek, okulda kız öğrencileri spora yönlendirirken, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü'nün formasını giyiyor.

Hafta içi sınıfta öğrencilerine rehberlik eden Şimşek, hafta sonları ise çoğu öğrenci olan takım arkadaşlarının kaptanı olarak sahaya çıkıyor.

Eğitimci kimliğiyle sahadaki liderliği birleştiren Şimşek, kız çocukları için rol model oluyor.

- Çocuk yaşta başladığı futbolu bırakmadı

Kader Şimşek, AA muhabirine, Sivas'ta köyde yaşarken futbolu çok seven ablasına özenerek top oynamaya başladığını söyledi. Futbolun kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü ve hayatı boyunca ondan kopmadığını dile getiren Şimşek, "Sonrasında Sivas merkeze taşındık. İyi bir ekibimiz olduğu için lisedeki beden eğitimi öğretmenimiz ve müdürümüz futbol kulübü kurdular. Amatör olarak futbol hayatım başlamış oldu." dedi. Şimşek, forma giydiği arkadaşlarıyla takımı 3. Lig'den 2. Lig'e çıkarma başarısı gösterdiklerini ve geçen sene de 1. Lig için play-off'larda mücadele ettiklerini anlattı. Ağrı'da kız futbolunun gelişmesine katkıda bulunmak istediğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti: "Okulda olsun, normal dışarıdaki hayatımda olsun, kız çocuklarını özellikle spora, futbola yönlendirmek ya da oradan yakalamak istiyoruz. Takımımızın çoğu üniversite ve lise öğrencisi. Ben de öğretmenim. Takıma yeni katılan bir öğretmen arkadaşımız daha var."