        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Kader öğretmen Ağrı'da kız öğrencilere okulda rehberlik sahada kaptanlık yapıyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ/FIRAT ATMACA - Ağrı'nın Hamur ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olan Kader Şimşek, kız öğrencilere okulda rehberlik, yeşil sahada kaptanlık yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:05 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:05
        Kader öğretmen Ağrı'da kız öğrencilere okulda rehberlik sahada kaptanlık yapıyor
        ABDULLAH SÖYLEMEZ/FIRAT ATMACA - Ağrı'nın Hamur ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olan Kader Şimşek, kız öğrencilere okulda rehberlik, yeşil sahada kaptanlık yapıyor.

        Sivas'ta küçük yaşlarda futbola ilgi duymaya başlayan Kader Şimşek, üç yıl önce atandığı Ağrı'nın Hamur ilçesinde hem öğretmenlik yapıyor hem de futbolculuğa devam ediyor.

        Şehit Polis Yıldırım Günay Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Şimşek, okulda kız öğrencileri spora yönlendirirken, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü'nün formasını giyiyor.

        Hafta içi sınıfta öğrencilerine rehberlik eden Şimşek, hafta sonları ise çoğu öğrenci olan takım arkadaşlarının kaptanı olarak sahaya çıkıyor.

        Eğitimci kimliğiyle sahadaki liderliği birleştiren Şimşek, kız çocukları için rol model oluyor.

        - Çocuk yaşta başladığı futbolu bırakmadı

        Kader Şimşek, AA muhabirine, Sivas'ta köyde yaşarken futbolu çok seven ablasına özenerek top oynamaya başladığını söyledi.

        Futbolun kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü ve hayatı boyunca ondan kopmadığını dile getiren Şimşek, "Sonrasında Sivas merkeze taşındık. İyi bir ekibimiz olduğu için lisedeki beden eğitimi öğretmenimiz ve müdürümüz futbol kulübü kurdular. Amatör olarak futbol hayatım başlamış oldu." dedi.

        Şimşek, forma giydiği arkadaşlarıyla takımı 3. Lig'den 2. Lig'e çıkarma başarısı gösterdiklerini ve geçen sene de 1. Lig için play-off'larda mücadele ettiklerini anlattı.

        Ağrı'da kız futbolunun gelişmesine katkıda bulunmak istediğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

        "Okulda olsun, normal dışarıdaki hayatımda olsun, kız çocuklarını özellikle spora, futbola yönlendirmek ya da oradan yakalamak istiyoruz. Takımımızın çoğu üniversite ve lise öğrencisi. Ben de öğretmenim. Takıma yeni katılan bir öğretmen arkadaşımız daha var."

        - "Güzel bir aileyiz"

        Şimşek, takım arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiğini, yaş ve tecrübe gereği takım kaptanlığına uygun görüldüğünü belirterek, "Ben de onlara (futbolculara) elimden geldiği kadar ablalık, kaptanlık yapmaya çalışıyorum. Takım içerisindeki arabulucu oluyorum. Onlara yeri geldiğinde, sorunlar olduğunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Futbolcu arkadaşlarımla güzel bir aileyiz. Onları çok seviyorum, benim için çok değerliler. Birlikte kazanıyoruz, kaybediyoruz, gülüyoruz, ağlıyoruz. Yani onlar burada benim ikinci ailem." diye konuştu.

        Doğu'da kadın futboluna ilginin giderek arttığına dikkati çeken Şimşek, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

        Takımdaki futbolcuların öğrenci olduğunu ve onlara destek olunması gerektiğini vurgulayan Şimşek, "Kendimi bildim bileli futbolun içerisindeyim. Çok seviyorum. Genel olarak maddi bir karşılığı olmadan bu işi yaptım. Hala da sağlığım el verdiği kadar devam ettiriyorum. Ben futbolcu olarak Andres Iniesta'yı çok beğeniyorum. Onun topu sahiplenmesi, koruyuşu, attığı pasları beğeniyorum, onu idol olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

