Anadolu'nun lezzetleri Ağrı'da "Yerli Malı Haftası"nda tanıtıldı

Ağrı'da ilkokul öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla ülkenin farklı bölgelerine ait yöresel lezzetlerini sergiledi.

15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında program düzenlendi.

Bu kapsamda öğrenciler okul bahçesine getirilen 2 TOGG aracını dikkatli şekilde inceledi, fotoğraf çekildi.

Ardından öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yapılan ülkenin farklı bölgelerine ait yemek, tatlı çeşitleri ile yöresel ürünler stantlarda sergilendi.

Kentte üretilen coğrafi işaretli geven balı, kete, köy helvası gibi çeşitli ürünler de beğeniye sunuldu.

Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, il protokolü stantları gezdi.

Vali Koç'a Türk bayrağı hediye eden öğrenciler, yaptıkları ürünleri anlattı.

Öğrencilerle sohbet edip yakından ilgilenen Vali Koç, etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.