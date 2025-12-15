Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da tırın dorsesinde 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dorsesinde 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirilen tırın yabancı uyruklu sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:24 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:24
        Ağrı'da tırın dorsesinde 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dorsesinde 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirilen tırın yabancı uyruklu sürücüsü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

        Bu kapsamda ekipler, yabancı uyruklu E.M'nin kullandığı tır ve dorsesinde arama yaptı. Dorsenin tabanındaki tahtaları söken ekipler, 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

