        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü, bilimsel çalışmalarıyla dünyanın en etkili akademisyenleri listesinde

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ve Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Yıldırım, bilimsel performanslarıyla dünya sıralamasına giren akademisyenler arasında yer aldı.

        Giriş: 16.12.2025 - 16:04 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:09
        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü, bilimsel çalışmalarıyla dünyanın en etkili akademisyenleri listesinde
        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ve Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Yıldırım, bilimsel performanslarıyla dünya sıralamasına giren akademisyenler arasında yer aldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ScholarGPS verilerine göre, dünyanın en etkili akademisyenleri arasına girme başarısı gösteren Rektör Prof. Dr. Gülçin, yaşam boyu genel sıralama kategorisinde dünyada "Biyoorganik kimya" alanında ikinci, "Antioksidan" alanında beşinci sırada yer aldı.

        Prof. Dr. Gülçin ayrıca, dünyada son 5 yıldaki en yüksek dereceli akademisyen sıralamasında "Antioksidan" alanında birinci, "Likid Kromatografi-Kütle Spektrometresi" alanında üçüncü, "Enzim İnhibitörü" alanında ise beşinci oldu.

        Doç. Dr. Yıldırım ise Yaşam Boyu Genel Sıralama kategorisinde "Kovid-19" alanında yaptığı çalışmalarla dünyada altmış ikincisi, dünyada son 5 yıldaki en yüksek dereceli akademisyen sıralamasında ise "risk algısı" alanında birinci sırada yer aldı.

