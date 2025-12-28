Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da çocuklar kızakla kayarak eğlendi

        Ağrı'da Küpkıran Kayak Merkezi'nde sezonun başlamasıyla çocuklar hafta sonu tatilinde kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 17:10 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da çocuklar kızakla kayarak eğlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'da Küpkıran Kayak Merkezi'nde sezonun başlamasıyla çocuklar hafta sonu tatilinde kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

        Kentte dün başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışının ardından kayak merkezinde sezon başladı.

        Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı merkez, genç yaşlı tüm kayakseverleri ağırladı.

        Kızaklarla kaymanın tadını çıkaran çocuklar, eğlenceli zaman geçirdi.

        Merkezde, kayak, snowboard ve kızakla kayan vatandaşlar, dronla görüntülendi.

        Çocuklardan Berat Aslan, kar yağışına sevindiklerini söyledi.

        Kızakla kaymanın keyifli olduğunu belirten Aslan, "9. sınıfa gidiyorum. Kayak için güzel bir hava var, biz de tadını çıkarıyoruz." dedi.

        Ahmet Emir Işık ise kar yağdığı için mutlu olduğunu ve kayağı sevdiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Sağlık ekipleri, köyde rahatsızlanan hamile kadına iş makinesinin yolu açma...
        Sağlık ekipleri, köyde rahatsızlanan hamile kadına iş makinesinin yolu açma...
        Ağrı'da Tendürek geçidinde ulaşım normale döndü
        Ağrı'da Tendürek geçidinde ulaşım normale döndü
        Diyadin'de çocuklar karın tadını kardan adam yaparak çıkardı
        Diyadin'de çocuklar karın tadını kardan adam yaparak çıkardı
        Patnos'ta kar yağışı ulaşımı aksattı, tırlar yolda kaldı
        Patnos'ta kar yağışı ulaşımı aksattı, tırlar yolda kaldı
        Ağrı'da kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan 71 yaşındaki hasta iç...
        Ağrı'da kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan 71 yaşındaki hasta iç...
        Ağrılı gurbetçi gençler kışın, unutulan "topa dara" oyunuyla stres atıyor
        Ağrılı gurbetçi gençler kışın, unutulan "topa dara" oyunuyla stres atıyor