Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı'da karda mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

        Ağrı'da hava koşulları nedeniyle mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 21:18 Güncelleme: 23.01.2026 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da karda mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'da hava koşulları nedeniyle mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

        Kentte akşama doğru etkisini artıran kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Tutak-Hamur-Patnos ilçeleri kara yolunda bazı tır ve araçlar mahsur kaldı.

        Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi, Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri, gelen ihbarlara anında müdahale ederek ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma yürüttü.

        Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yolda mahsur kalan araçları kurtardı.

        Öte yandan Taşlıçay ile Diyadin ilçelerinde tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ağrı'da yolu kapalı köydeki hasta paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı
        Ağrı'da yolu kapalı köydeki hasta paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı
        Ağrı'da Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası başladı
        Ağrı'da Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası başladı
        Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası Ağrı'da başladı
        Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası Ağrı'da başladı
        Ağrı'da ekipler, yolu kardan kapanan mezradaki hasta için seferber oldu
        Ağrı'da ekipler, yolu kardan kapanan mezradaki hasta için seferber oldu
        Ağrı ve Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor
        Ağrı ve Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor
        77 yaşındaki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
        77 yaşındaki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı