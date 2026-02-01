Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı'da çatıdan düşen kar ve buz kütlesi nedeniyle 1 kişi yaralandı

        Ağrı'da 5 katlı binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesi nedeniyle 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 19:22 Güncelleme: 01.02.2026 - 19:22
        Ağrı'da çatıdan düşen kar ve buz kütlesi nedeniyle 1 kişi yaralandı
        Ağrı'da 5 katlı binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesi nedeniyle 1 kişi yaralandı.

        Vali Konağı Caddesi'nde 5 katlı binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi, Ceren G'nin yürüdüğü bölgeye düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Ceren G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

