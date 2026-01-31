Habertürk
        Ağrı-Kağızman kara yolunda tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda tipi nedeniyle kamyonette mahsur kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 00:27 Güncelleme: 31.01.2026 - 00:27
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı-Kağızman kara yolu Başkent köyü yakınlarında kamyonetleri kara saplanan ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

        Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Bölgede etkili olan yoğun tipide çalışma yapan ekipler, mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

