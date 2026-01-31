Ağrı-Kağızman kara yolunda tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda tipi nedeniyle kamyonette mahsur kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı-Kağızman kara yolu Başkent köyü yakınlarında kamyonetleri kara saplanan ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bölgede etkili olan yoğun tipide çalışma yapan ekipler, mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.
