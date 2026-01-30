Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Elibüyük, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu

        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, Ağrı'da basın mensuplarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 16:24 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Elibüyük, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, Ağrı'da basın mensuplarını ziyaret etti.


        Erdal Elibüyük, İl Temsilcisi Remzi Kaplan ve il yönetimiyle basın mensuplarını ziyaret etti. Elibüyük, dernek olarak yurt içinde ve yurt dışında, Afganistan, Afrika, Sudan, Yemen, Gazze ve Suriye gibi birçok yerde çalışmalar yaparak mazlum insanlara yardımda bulunduklarını söyledi.

        Çalışmalarda din, dil, ırk ayrımı yapmadıklarını, insan odaklı çalıştıklarını belirten Elibüyük, Suriye'de uzun süredir insani yardım çalışmaları yürüttüklerini ve son aylarda artan ihtiyaçlara yönelik çalışmaları yoğunlaştırdıklarını anlattı.

        Hayırseverlere teşekkür eden Elibüyük, şöyle konuştu:

        "Suriye'de sıcak yemek dağıtımı ve temel gıda ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından hazırlanan yardım tırlarını bölgelere sevk ettik. Türkiye geneli 10 ilden yardım tırları bölgeye hareket edecek. Ağrı'dan da yardım tırı göndereceğiz. Battaniyeden gıdaya kadar birçok temel ihtiyacı karşılıyoruz. Ağrı'da ihtiyaç sahipleri için sosyal market açacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Patnos'ta inşaat sektörü yeniden canlandı: Arsa bulmak zorlaştı
        Patnos'ta inşaat sektörü yeniden canlandı: Arsa bulmak zorlaştı
        Diyadin'de bağımlılıkla mücadele semineri gerçekleştirildi
        Diyadin'de bağımlılıkla mücadele semineri gerçekleştirildi
        Ağrı'da dondurucu soğuklarda termal suyla ısıtılan seralarda her mevsim dom...
        Ağrı'da dondurucu soğuklarda termal suyla ısıtılan seralarda her mevsim dom...
        Vali Bozkurt'tan Diyadin Devlet Hastanesine Ziyaret
        Vali Bozkurt'tan Diyadin Devlet Hastanesine Ziyaret
        Diyadin'de gençlerden sokak hayvanlarına anlamlı destek
        Diyadin'de gençlerden sokak hayvanlarına anlamlı destek
        Ağrı'da, jeotermal serada üretilen ürünler Avrupa pazarına açılıyor
        Ağrı'da, jeotermal serada üretilen ürünler Avrupa pazarına açılıyor