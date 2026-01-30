Ağrı'da dondurucu soğuklarda termal suyla ısıtılan seralarda her mevsim domates üretiliyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceleri bulduğu zorlu kış koşullarında jeotermal kaynaklardan yararlanılarak üretilen domatesler, iç pazarın yanında Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.



Ağrı Valiliği İl Özel İdaresince yürütülen Diyadin Jeotermal Isıtmalı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar sürüyor.



Bölgenin önemli jeotermal kaynaklarına sahip olan Diyadin ilçesinde, ısıtmada termal kaynak kullanılan 2 serada yılın her mevsimi domates üretimi yapılıyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceleri gördüğü kentte, çetin kış koşullarında da üretimin aksamadığı seralarda olgunlaşan salkım domatesler işçilerce hasat edilip paketleniyor.



Hem istihadama hem de üretime katkı sağlayan seralardaki domastesler, iç pazar ve çeşitli ülkelere gönderilerek bölge ekonomisine katkı sunuyor.



Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ile domates üretimi yapılan seralarda incelemelerde bulundu.



Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede jeotermal kaynaklardan yararlanılarak domates üretilmesinin önemli olduğunu söyledi.



6 etaptan oluşan alanda aktif olarak 2 etapta üretimin devam ettiğini belirten Bozkurt, "Bu 2 etap içerisinde 2 büyük seramız var. Her serada 20 dekardan toplam 40 dekarda üretim yapılıyor. Jeotermal olması burada çok önemli bir avantaj sağlıyor. Yaklaşık 65 ile 70 santigrat derecedeki sıcaklık buradaki ısınma maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğü için önemli bir artı değer durumunda." diye konuştu.



Bozkurt, 6 etabın kalan 4 etabını da hızlı bir şekilde projelendirerek Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri için çalışmaları başlatacaklarını anlattı.



- "1300 dekarın 850 dekarında üretim yapmayı planlıyoruz"



60 kişinin istihdam edildiğini ve diğer etapların da tamamlanmasıyla hem istihdam sayısının hem de üretimin artacağını vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:



"İnşallah farklı ve güzel projeler Ağrı ilimizde artarak yükselecek. Biz de bunun mutluluğunu ve memnuniyetini yaşayacağız. Kalan 4 etabı da hızlı bir şekilde bitirerek inşallah tarım sektörüne önemli bir katma değer ve girdi sağlamış olacağız. Toplam bu alanın büyüklüğü 1300 dekar. Bunun 850 dekarında üretim yapmayı planlıyoruz. 850 dekarın 40 dekarında üretim yapılıyor ve sadece bu 40 dekarda yıllık 1200 tonluk bir üretim hacmi var."



- Domatesler iç pazar ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor



Avrupa ülkeleri başta olmak üzere iç piyasa ve dış ülkelere önemli bir ihracatın yapıldığına işaret eden Bozkurt, domateslerin lezzetli olduğunu, seraların etkin ve verimli bir şekilde işlemesi noktasında çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.



Serada çalışan Şilan Çagan da jeortermal kaynaklardan yararlanılarak topraksız tarımla domates üretimi yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

