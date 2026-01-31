Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı'da üstünde kar biriken garajın çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü

        Ağrı'da hakim ve savcılara ait olan ve üzerinde kar biriken garajın çökmesi sonucu 3 araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 17:11 Güncelleme: 31.01.2026 - 17:11
        Ağrı'da üstünde kar biriken garajın çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü
        Ağrı'da hakim ve savcılara ait olan ve üzerinde kar biriken garajın çökmesi sonucu 3 araçta hasar oluştu.

        Fırat Mahallesi'nde bulunan TOKİ'de adliye personeli, hakim ve savcıların araçlarının bulunduğu garaj, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinelerinin de desteğiyle çöken çatı ve karın altında kalan araçları çıkarmak için çalışma başlattı.

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve AFAD İl Müdürü Özkan Aba, çalışmaları koordine ediyor.



