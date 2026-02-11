Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı'da evler karla kaplandı, Kars'ta öğrenciler oyunlarla eğlendi

        Ağrı'da kar yağışıyla evler ve çevredeki yapılar beyaz örtüyle kaplandı, Kars'ta öğrenciler kardan yaptıkları oyun alanında eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:00 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da evler karla kaplandı, Kars'ta öğrenciler oyunlarla eğlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı’da kar yağışıyla evler ve çevredeki yapılar beyaz örtüyle kaplandı, Kars’ta öğrenciler kardan yaptıkları oyun alanında eğlendi.

        Ağrı’da aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle evler ve çevredeki yapılar beyaza büründü. Bazı vatandaşlar, çatı ve damlarda biriken karı küreklerle temizledi.


        Vatandaşlardan Ayhan Daşdemir, AA muhabirine, kışın zorlu geçtiğini ve önceki yıllara göre çok fazla kar yağdığını söyledi.

        Kar yağışının yaşamı zorlaştırdığını belirten Daşdemir, "Bu sene çok kar var. Evin üstünde bir metreden fazla kar var, sabahtan beri çalışıyorum." dedi.

        Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde de yoğun kar yaşamı zorlaştırdı.

        Öte yandan karla kaplı yapılar dronla görüntülendi.


        - Kars

        Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Yerlikavak köyünde de öğrenciler, kardan yaptıkları oyun alanında eğlendi.

        Yerlikavak İlkokulu bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, karla kendi imkanlarıyla yaptıkları oyun alanlarında doyasıya oynadı.

        Kar kütlelerini üst üste getirerek oyun alanı yapan çocuklar, soğuk havaya rağmen neşeli anlar yaşadı.

        Kar üzerinde oynadıkları oyunlarla güzel görüntüler oluşturan öğrenciler, kışın tadını çıkardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de

        Benzer Haberler

        Ağrı-Doğubayazıt kara yolunda kar ve tipi; araçlar yolda kaldı
        Ağrı-Doğubayazıt kara yolunda kar ve tipi; araçlar yolda kaldı
        Diyadin'de köpeklere kuduz aşısı uygulaması başladı
        Diyadin'de köpeklere kuduz aşısı uygulaması başladı
        Diyadin Gençlik Merkezi'nde anlamlı buluşma
        Diyadin Gençlik Merkezi'nde anlamlı buluşma
        Ağrı'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza boyadı
        Ağrı'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza boyadı
        Patnos'ta eğitimde sahada bir yönetim anlayışı
        Patnos'ta eğitimde sahada bir yönetim anlayışı
        Ağrı'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
        Ağrı'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor