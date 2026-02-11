Canlı
        Ağrı'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 00:11 Güncelleme: 11.02.2026 - 00:11
        Ağrı'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kar ve tipi nedeniyle Ağrı-İran kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Diyadin ilçesi İpek Geçidi Karakolu mevkisinde mahsur kalan bazı tırlar, Karayolları 123. Şube Şefliği ekiplerinin karla mücadele çalışmasının ardından kurtarıldı.

        Jandarma ve polis ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için trafiğin kontrolünü sağlıyor.

        Kar yağışının devam ettiği bölgede, Türk Kızılay ve Diyadin Kaymakamlığı ekipleri tır sürücülerine ikramda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

