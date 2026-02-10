Canlı
        Ağrı'da kar nedeniyle köy okullarında eğitime bir gün ara verildi

        Ağrı'da kar nedeniyle köy okullarında eğitime bir gün ara verildi

        Ağrı'da etkili olan yoğun kar nedeniyle il genelindeki köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 21:44 Güncelleme: 10.02.2026 - 21:44
        Ağrı'da kar nedeniyle köy okullarında eğitime bir gün ara verildi
        Ağrı'da etkili olan yoğun kar nedeniyle il genelindeki köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda çarşamba günü için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.

