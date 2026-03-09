Ağrı merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 65 zanlı tutuklandı

Ağrı merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 69 zanlıdan 65'i tutuklandı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahis ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 9 Şubat'ta Ağrı merkezli İstanbul, İzmir, Kastamonu, Rize, Tekirdağ, Muğla, Antalya ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 69 zanlının Ağrı Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, polis ekiplerince adliyeye getirildi. Adliye ve çevresinde polis ekiplerince gün boyu yoğun güvenlik önlemi alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından bir şüpheli salıverildi, Ağrı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan 65'i tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

