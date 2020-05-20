Doğubayazıt’taki roketli saldırıda vatandaşları şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 2 Mart’ta Gürbulak karayolunda Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne ait servis aracına saldırı düzenleyerek sivil vatandaşların şehit olmasına neden olan teröristler etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “2 Mart 2020 tarihinde Doğubayazıt Gürbulak Karayolunda Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne ait servis aracına roketatarlı saldırıda bulunan ve sivil vatandaşlarımızı şehit eden teröristlerden Azat (K) Nevzat Pirbudak, Piro (K) Özer İnce ve Birindar (K) Hüseyin Abberin 5 Mayıs 2020 tarihinde, Jinda (K) ve Seydo Dersim (K) Ömer Hüseyin adlı teröristler ise 12 Mayıs 2020 tarihinde Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilmişlerdir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden, Piro (K) Özer İnce'nin "Gri" kategoride arandığı, Azat (K) Nevzat Pirbudak'ın ise "Ağrı Dağı Genel Sorumlusu" olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.