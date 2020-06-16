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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Murat Nehri’ne düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İHA

Ağrı'da otladığı sırada Murat Nehri'ne düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Murat Nehri’ne düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Ağrı’da otladığı sırada Murat Nehri’ne düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın merkeze bağlı Eğribelen Köyünde sahibinin otlaması için dışarıya çıkardığı inek dengesini kaybederek Murat Nehri’ne düştü. İneğin sahibi nehirde mahsur kalan ineğini kurtaramayınca itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Bir halat yardımıyla ineği nehirden kurtaran itfaiye ekipleri, ineği sahibine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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