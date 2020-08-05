Ağrı’da korona virüs denetimleri sıkılaştırılacak

Ağrı’da korona virüs ile daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla Vali Yardımcısı Ramazan Cankanoğlu başkanlığında Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu oluşturuldu.



Kentte kurulan Filyasyon Çalışmaları Takip kurulunca alınan karar doğrultusunda, korona virüs ile mücadele kapsamında sıkı denetimlerin uygulanacağı ve kurallara uymayan kişiler ve işletmelere ceza kesilmesi kararı alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi :

“İlimizde kurulan Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulunca, evlerinde izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüğünden temin edilerek özellikle ilk 14 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığı birebir takip edilecek ve bu kişiler sıklıkla denetlenecek. Düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda, maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara müsaade edilmeyecek. Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri, işletmeciler, organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenecek, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ilgililere tebliğ edilecek, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılacak. Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilecek; birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde bir gün süreyle faaliyet durdurma, dördüncü ihlalde ise 3 gün süreyle faaliyet durdurma cezaları uygulanacak. “

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