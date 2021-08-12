Denizi olmayan Ağrı'ya getirilen balıkçı teknesi ilgi odağı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizi olmayan Ağrı'ya getirilen balıkçı teknesi ilgi odağı oldu

DHA

Denizi olmayan Ağrı'ya getirilen balıkçı teknesi ilgi odağı oldu


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)SAMSUN´dan lokanta olarak kullanılmak üzere Ağrı´ya getirilen 7 metre genişliğe, 21 metre uzunluğa sahip balıkçı teknesi, ilgi odağı oldu.
Ağrılı genç girişimci Ömercan Kaya, Millet Bahçesi'ndeki Taşlıçay Deresi'nde lokanta olarak kullanmak için Samsun'dan aldığı balıkçı teknesini, 3 gün süren yolculuğun ardından TIR'la Ağrı'ya getirdi. Vatandaşlar, deniz olmayan kentte dev balıkçı teknesinin dereye indirilişini film izler gibi izledi. Balıkçı teknesini kafe ve lokantaya çevirmek için getirdiklerini belirten Kaya, olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.
'TÜRKİYE'NİN BÜTÜN LİMANLARINA BAKTIK'
Nuh'un Gemisi'nden esinlenerek Ağrı'ya tekneden işletme açma düşüncesini gerçekleştirebilmek için detaylı bir araştırma yaptığını belirten Ömercan Kaya, "Üniversiteden yeni mezun oldum. Kendi işimi kurmak istedim. Ağrı'da güzel bir millet bahçemiz var. Biz de bunu değerlendirerek bir değişiklik yapmak istedik. Ağrı denince Nuh'un Gemisi akla geliyor. Bundan yola çıkarak böyle işletme oluşturmak istedik. İşletmemizin adı da 'Nuh'un Gemisi' olacak. Biz bu tekneyi almadan önce baya bir araştırdık. Türkiye'nin bütün limanlarına baktık. En son Samsun'da bulduk ve aldık. 3 günlük bir yolculuk oldu. Tekneyi burada görenlerden oldukça olumlu tepkiler aldık. Halkımız baya bir ilgi gösterdi. Bu tekneyi iki katlı bir işletmeye çevireceğiz. Güzelce bir elden geçirip işletmeye uygun hale getireceğiz. Şu ana kadar 1,52 milyonluk bir masrafımız oldu" diye konuştu.
Balıkçı teknesini görünce şaşırdıklarını söyleyen vatandaşlardan Mehmet Bayram, "Memleketimiz için çok iyi bir girişim olmuş. Buraya yakışır bir işletme olur. Çok beğendik" dedi. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-08-12 11:08:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokyo Paralimpik Oyunlarında iki Ağrılı kardeş Türkiye’yi temsil edecek
YEREL HABERLER Tokyo Paralimpik Oyunlarında iki Ağrılı kardeş ...
AİÇÜ Rektörü Karabulut, Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma’yı misafir etti
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Karabulut, Iğdır Üniversitesi Rektörü ...
Zift birikintisine düşen köpeği itfaiye ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Zift birikintisine düşen köpeği itfaiye ekibi ...
Zifte yapışan köpeği itfaiyeciler 2 saatte kurtardı
YEREL HABERLER Zifte yapışan köpeği itfaiyeciler 2 saatte kurtardı
Başkan Sayan’dan Bolu Belediye Başkanı Özcan’a sert tepki
YEREL HABERLER Başkan Sayan’dan Bolu Belediye Başkanı Özcan’a sert ...
AİÇÜ Rektörü Karabulut, NEÜ Rektörü Zorlu’yu misafir etti
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Karabulut, NEÜ Rektörü Zorlu’yu misafir ...
Ağrı’da 50 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı’da 50 kilogram eroin ele geçirildi
Ağrı'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Ağrı'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı ...
Ağrılı hafızlar belgelerine kavuştu
YEREL HABERLER Ağrılı hafızlar belgelerine kavuştu
İl vaizi 55 yaşında hafız oldu
YEREL HABERLER İl vaizi 55 yaşında hafız oldu
Ağrı'da TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni eğitim-öğretim yılında hizmete açılacak
YEREL HABERLER Ağrı'da TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni ...
Ağrı’da tezek yığınlarında çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Ağrı’da tezek yığınlarında çıkan yangın paniğe neden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.