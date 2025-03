Ağrılılar tarihi bir adım attı

İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu İş İnsanları ve STK Buluşması etkinliği Yenibosna'da bulunan Pullman Otel'de gerçekleştirildi.

Salonda kurulan ekranda Ağrı'nın doğal güzellikleri, kültürü ve gelişiminin anlatıldığı görüntülere yer verildi.

Ev sahibi Ağrı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Vefa Kızılaslan misafirlerini kapıda karşıladı.

Geceye, Ağrı Dernekler Federasyonu Başkanı Vefa Kızılaslan, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu Onursal Başkanı Kenan Tekdağ'ın yanı sıra İş Adamları; Kemal Can Mehmet Atmaca, Ahmet Eraslan, Mehmet Yasubuğa, Kemal Özen, Hikmet Eraslan, Murat Çalış, Nihat Adan, Maksut Konyar, Ahmet Dumlu, Mustafa Kaymak, Vahit Arıkan, Bahattin Saydam, A. Rıza Memiş, Sertaç Yiğit, Muhlis Çil, İkram Kaya, Mesut Çiftçi, Metin Ebret, Begüm Kaçmaz, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu, Abdurrahman Yıldırım, Faruk Yavuz, Sertaç Yiğit, Zeynel Abidin Kara, Oktay keskin gibi isimlerde katılım sağladı.

İbrahim Çeçen, Fuat Türkmen, Şinasi Ünsal, Seyit Ateş, Abdullah Atalay, Cemal Kaya, İbrahim Yassıboğa, Mehmet Emin Öztürk, Sabahattin Aydın, Suat Öztürk gibi önemli iş insanları da desteklerini bildirdiler.

Yemekli gecede ilk sözü İstanbul Ağrı Dernekleri Federasyonu Başkanı Vefa Kızılaslan aldı.

STK İTİBARINI MEZE ETMEDİK

Geceye emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Vefa Kızılaslan, “Görüş ve önerilerinize önem veriyoruz. Federasyonumuz 2006 yılında 5 dernekle kuruldu. Kuruluş tüzüğüne her dernekten 5 delege alındı. Kurucu başkanımıza ve 5 yürekli arkadaşımızı selamlıyor onlara tekrar teşekkür ediyorum. Bugün 28 derneğimizle yola devam ediyoruz. Federasyon olarak bizlerin temel görevi toplumsal dayanışmayı koordine etmektir. Hayırseverler ile harekete geçerek öğrencilerimize burs verdik. Bursiyer ve hayırseveri buluşturduk. Salonumuzda bulunan konuklarımız bu tip yardımlar yapmaktadır. Biz her iş insanından burs temin ederek bu hayır hareketini Ağrılılar adına devam ettirmektir. Diğer yardımların nasıl ve kime yapıldığını hayırseverlerimize ulaştırıyoruz. Lobi çalışmalarımızda kültürümüzü korumak içinde çalışıyoruz. Bu anlayışla İstanbul çapında etkinlik yaptık. Ağrı Tanıtım Güleri’ni daha coşkulu yapmayı hedefliyoruz. Hemşerilerimizin genel ve yerel siyasette başarılı olması için çalışıyoruz. Her ilçede hemşerilerimizi destekledik. İstanbul tarihinde ilk defa Eyüp Sultan’da Ağrılı bir belediye başkanı seçtirmeyi başardık. Bu çalışmaları yaparken siyasallaşmadan ve STK itibarını meze etmeden yürüttüğümüzü gururla belirtmek isterim” dedi.