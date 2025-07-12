AGS ne zaman, saat kaçta? AGS-ÖABT sınavı kaç dakika?
Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) heyecanlı bekleyiş başladı. İki oturum şeklinde uygulanacak sınav, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde uygulanacak. AGS'de adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak, 110 dakika süre verilecek. ÖABT'de de ise 50 çoktan seçmeli soru sorulacak ve alanlarına göre adaylara 90 dakika ya da 70 dakika süre verilecek. Peki, "AGS ne zaman, saat kaçta? AGS-ÖABT sınavı kaç dakika?" İşte AGS tarihi ve sınav saati...
AGS ve ÖABT için geri sayım sürüyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, AGS uygulamasına 411 bin 805 adayın başvurduğunu, adayların 314 bin 150'si kadın, 97 bin 655'inin ise erkeklerden oluştuğunu bildirdi. AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak. Sınava kısa bir süre kalırken, AGS ve ÖABT tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "AGS ne zaman, saat kaçta? AGS-ÖABT sınavı kaç dakika?" İşte detaylar...
AGS SINAVI NE ZAMAN?
2025 AGS sınavı 13 Temmuz Pazar günü saat 10:15'te başlayacak.
İkinci oturum olan ÖABT ise 14:45'te başlayacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
AGS SORU SAYISI VE SÜRELER
İlk oturum olan MEB-AGS saat 10.15'te başlayacak, adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak ve 110 dakika cevaplama süresi verilecek.
Saat 14.45'te başlayacak ÖABT'de ise adaylara 50 çoktan seçmeli soru sorulacak ve alanlarına göre bunları 90 ya da 70 dakikada cevaplamaları istenecek.
AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 13 Ağustos'ta açıklanacak.
AGS SINAVI HAKKINDA BİLGİLER
Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek. Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak.
Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.
ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.