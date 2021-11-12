Dünyaca ünlü yıldız Sergio Agüero'dan kötü haber... Uzun yıllar Manchester City formasıyla başarıdan başarıya koşan Agüero, sezon başında Barcelona'nın yolunu tuttu. 30 Ekim'de oynanan Alaves maçında nefes darlığı yaşayan ve hastaneye kaldırılan oyuncunun kalbinde problem olduğu ortaya çıktı.

3 ay sonra sahalara döneceği konuşulan Agüero için gelen yeni haberler olumlu değil. İspanya basınına göre Agüero'nun sorunu sanılandan büyük olabilir ve bu yüzden 33 yaşındaki yıldız yeşil sahalara erken veda edebilir.