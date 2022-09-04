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Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne kadar? Enflasyon verileri, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Ağustos ayı enflasyon verileri, ekonomi çevreleri tarafından bekleniyor. Tahmin raporları açıklandı. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar olacak? Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne kadar? Enflasyon verileri, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Enflasyon verileri açıklanıyor!
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katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,05 ihtimalle yüzde 22,00 - 25,9Ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ağustos ayının sona ermesi ve Eylül ayının başlamasıyla birlikte ekonomi çevreleri merakla "Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar?" olacak sorusu cevabını araştırıyor. Enflasyon tahminleri açıklandı. Peki, Ağustos ayı oranları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN ÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna rastladığında ertelenebiliyor.

3 Eylül'ün hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ağustos ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Eylül günü saat 10.00'da açıklanacak.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Piyasa katılımcıları anketinin Ağustos ayına ilişkin sonuçlarına göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,72 ihtimalle yüzde 30,00 - 36,99 aralığında, yüzde 28,16 ihtimalle ise yüzde 44,00 - 50,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 26,47’sinin beklentilerinin yüzde 37,00 - 43,99 aralığında, yüzde 29,41’inin beklentilerinin yüzde 44,00 - 50,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Ağustos ayı anket döneminde, 9 aralığında, yüzde 27,63 ihtimalle ise yüzde 26,00’dan fazla artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 21,21‘inin beklentilerinin yüzde 18,00-21,99 aralığında, yüzde 39,39‘unun beklentilerinin yüzde 22,00-25,99 aralığında, yüzde 21,21’inin beklentilerinin ise yüzde 26,00’dan fazla olduğu gözlendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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