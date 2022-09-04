Enflasyon verileri açıklanıyor!

katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,05 ihtimalle yüzde 22,00 - 25,9Ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ağustos ayının sona ermesi ve Eylül ayının başlamasıyla birlikte ekonomi çevreleri merakla "Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar?" olacak sorusu cevabını araştırıyor. Enflasyon tahminleri açıklandı. Peki, Ağustos ayı oranları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN ÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna rastladığında ertelenebiliyor.

3 Eylül'ün hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ağustos ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Eylül günü saat 10.00'da açıklanacak.