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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Ağustos takvimi belli oldu

        Ağustos takvimi belli oldu

        Maximum Uniq Açıkhava'nın ağustos ayı etkinlikleri belli oldu. Etkinlikler, 4 Ağustos'ta tekno müziğin öncülerinden İsveçli Dj Adam Beyer ile başlayacak

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        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 11:33
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        Ağustos takvimi belli oldu
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        Maximum Uniq Açıkhava’da yaz, tüm hızıyla devam ediyor.

        Düzenlediği etkinliklerle İstanbulluların buluşma noktası haline gelen Maximum Uniq Açıkhava'da Ağustos ayında da eğlence doludizgin devam edecek.

        Maximum Uniq Açıkhava’nın ağustos ayı etkinlikleri; 4 Ağustos'ta tekno müziğin öncülerinden İsveçli Dj Adam Beyer ile başlayacak.

        Dünyaca ünlü müzisyen, besteci ve yapımcı Mercan Dede ve Türk Halk Müziği'nin değerli ismi Sabahat Akkiraz, 5 Ağustos akşamı aynı sahnede buluşacak. 8 ve 22 Ağustos’ta sürprizlerle dolu interaktif ve eğlenceli sohbetiyle İbrahim Selim, ‘Quiz Night’ ile Maximum Uniq Uniq Açıkhava'da olacak.

        Sabahat Akkiraz
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        Aşk şarkılarının romantik sesi Hakan Altun, 16 Ağustos'ta sevenlerini müziğe doyuracak. Son olarak zengin kadrosuyla kapalı gişe sahnelenen 'Aydınlıkevler', 28 ve 29 Ağustos'ta Maximum Uniq Açıkhava'da tiyatroseverlerle buluşacak.

        'Aydınlıkevler'

        AĞUSTOS / MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA

        4 Ağustos Cuma... Adam Beyer

        5 Ağustos Cumartesi... Mercan Dede ve Sabahat Akkiraz

        8 Ağustos Salı... İbrahim Selim İle Quiz Night

        16 Ağustos Çarşamba... Hakan Altun

        22 Ağustos Salı... İbrahim Selim İle Quiz Night

        28 Ağustos Pazartesi... Aydınlıkevler

        29 Ağustos Salı... Aydınlıkevler

        Hakan Altun
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        #Maximum Uniq Açıkhava
        #Adem Bayer
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