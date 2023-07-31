Ağustos takvimi belli oldu Maximum Uniq Açıkhava'nın ağustos ayı etkinlikleri belli oldu. Etkinlikler, 4 Ağustos'ta tekno müziğin öncülerinden İsveçli Dj Adam Beyer ile başlayacak

Maximum Uniq Açıkhava’da yaz, tüm hızıyla devam ediyor.

Düzenlediği etkinliklerle İstanbulluların buluşma noktası haline gelen Maximum Uniq Açıkhava'da Ağustos ayında da eğlence doludizgin devam edecek.

Maximum Uniq Açıkhava’nın ağustos ayı etkinlikleri; 4 Ağustos'ta tekno müziğin öncülerinden İsveçli Dj Adam Beyer ile başlayacak.

Dünyaca ünlü müzisyen, besteci ve yapımcı Mercan Dede ve Türk Halk Müziği'nin değerli ismi Sabahat Akkiraz, 5 Ağustos akşamı aynı sahnede buluşacak. 8 ve 22 Ağustos’ta sürprizlerle dolu interaktif ve eğlenceli sohbetiyle İbrahim Selim, ‘Quiz Night’ ile Maximum Uniq Uniq Açıkhava'da olacak.

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Aşk şarkılarının romantik sesi Hakan Altun, 16 Ağustos'ta sevenlerini müziğe doyuracak. Son olarak zengin kadrosuyla kapalı gişe sahnelenen 'Aydınlıkevler', 28 ve 29 Ağustos'ta Maximum Uniq Açıkhava'da tiyatroseverlerle buluşacak.

AĞUSTOS / MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA

4 Ağustos Cuma... Adam Beyer

5 Ağustos Cumartesi... Mercan Dede ve Sabahat Akkiraz

8 Ağustos Salı... İbrahim Selim İle Quiz Night

16 Ağustos Çarşamba... Hakan Altun

22 Ağustos Salı... İbrahim Selim İle Quiz Night

28 Ağustos Pazartesi... Aydınlıkevler

29 Ağustos Salı... Aydınlıkevler