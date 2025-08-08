Ağustos temettü ödeme takvimi: Bu ay kaç şirket, kaç lira kâr payı dağıtımı yapacak?
2025 Ağustos ayında Borsa İstanbul'da temettü ödemeleri yatırımcıların odağına yeniden yerleşti. Bu dönemde 10 farklı şirket, yıl boyunca elde ettikleri kârın bir bölümünü nakit olarak hissedarlarıyla paylaşma kararı aldı. Ağustos temettü tutarları 0,0094 TL ile 6,7901 TL arasında değişiyor. Peki, bu ay hangi şirketler temettü dağıtacak ve ödeme miktarları ne olacak? İşte güncel temettü takvimi ve öne çıkan tutarlar…
2025 Ağustos ayında Borsa İstanbul’da temettü gündemi yeniden yatırımcıların radarına girdi. Bu ay, 10 şirket yıl içinde elde ettikleri kârın belirli bir bölümünü hissedarlarına nakit olarak paylaştıracak. Bu ay Suwen, Enerya Enerji, Durukan Şekerleme gibi birçok marka ödeme takviminde yer alıyor. İşte, 2025 Ağustos temettü takvimi ve ödeme tarihleri…
2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ
Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.
BIST kodu: ENERY
Temettü tutarı: 0,0094 TL
Tarihi: 11.08.2025
Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.
BIST kodu: SUWEN
Temettü tutarı: 0,1063 TL
Tarihi: 12.08.2025
Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.
BIST kodu: TBORG
Temettü tutarı: 6,7901 TL
Tarihi: 12.08.2025
Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.
BIST kodu: LIDER
Temettü tutarı: 0,1212 TL
Tarihi: 13.08.2025
Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DURKN
Temettü tutarı: 0,0278 TL
Tarihi: 14.08.2025
Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
BIST kodu: EFORC
Temettü tutarı: 0,1171 TL
Tarihi: 15.08.2025
Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.
BIST kodu: ASTOR
Temettü tutarı: 1,2853 TL
Tarihi: 18.08.2025
Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.
BIST kodu: AYEN
Temettü tutarı: 0,2119 TL
Tarihi: 21.08.2025
Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.
BIST kodu: MTRKS
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 27.08.2025
Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.
BIST kodu: TURSG
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 28.08.2025