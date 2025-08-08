Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Ağustos temettü ödeme takvimi: Bu ay kaç şirket, kaç lira kâr payı dağıtımı yapacak

        Ağustos temettü ödeme takvimi: Bu ay kaç şirket, kaç lira kâr payı dağıtımı yapacak?

        2025 Ağustos ayında Borsa İstanbul'da temettü ödemeleri yatırımcıların odağına yeniden yerleşti. Bu dönemde 10 farklı şirket, yıl boyunca elde ettikleri kârın bir bölümünü nakit olarak hissedarlarıyla paylaşma kararı aldı. Ağustos temettü tutarları 0,0094 TL ile 6,7901 TL arasında değişiyor. Peki, bu ay hangi şirketler temettü dağıtacak ve ödeme miktarları ne olacak? İşte güncel temettü takvimi ve öne çıkan tutarlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 11:02 Güncelleme: 08.08.2025 - 11:02
        1

        2025 Ağustos ayında Borsa İstanbul’da temettü gündemi yeniden yatırımcıların radarına girdi. Bu ay, 10 şirket yıl içinde elde ettikleri kârın belirli bir bölümünü hissedarlarına nakit olarak paylaştıracak. Bu ay Suwen, Enerya Enerji, Durukan Şekerleme gibi birçok marka ödeme takviminde yer alıyor. İşte, 2025 Ağustos temettü takvimi ve ödeme tarihleri…

        2

        2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ

        Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.

        BIST kodu: ENERY

        Temettü tutarı: 0,0094 TL

        Tarihi: 11.08.2025

        Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.

        BIST kodu: SUWEN

        Temettü tutarı: 0,1063 TL

        Tarihi: 12.08.2025

        3

        Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

        BIST kodu: TBORG

        Temettü tutarı: 6,7901 TL

        Tarihi: 12.08.2025

        Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.

        BIST kodu: LIDER

        Temettü tutarı: 0,1212 TL

        Tarihi: 13.08.2025

        4

        Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DURKN

        Temettü tutarı: 0,0278 TL

        Tarihi: 14.08.2025

        Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

        BIST kodu: EFORC

        Temettü tutarı: 0,1171 TL

        Tarihi: 15.08.2025

        5

        Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.

        BIST kodu: ASTOR

        Temettü tutarı: 1,2853 TL

        Tarihi: 18.08.2025

        Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

        BIST kodu: AYEN

        Temettü tutarı: 0,2119 TL

        Tarihi: 21.08.2025

        6

        Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.

        BIST kodu: MTRKS

        Temettü tutarı: 0,1700 TL

        Tarihi: 27.08.2025

        Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.

        BIST kodu: TURSG

        Temettü tutarı: 0,1700 TL

        Tarihi: 28.08.2025

