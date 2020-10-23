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Ahi Tanımı:

Ahi kelimesinin anlamı; eli açık olan ve cömert olan kişi demektir. Özgürce ve büyük miktarda verilen veya verilen iyi şeyler, özellikle irade ile hediye verme cömertliği, nazik olarak gönül rahatlığı ile vermek, iyi ve cömert davranışlarda bulunmak olarak tanımlanır.

Ahi Nedir TDK:

Cömert ve eli açık anlamları ile ifade edilir.

Ahi Örnek Anlatımı:

Ahi; asil fikirli, zarif, bağışlayıcı, merhametli, yardımsever, yüce gönüllü, liberal ve isteyerek vermek veya paylaşmak konusunda oldukça geniş, verim bakımından zengin ve bereketli bir kimse olarak örneklendirilebilir.

Ahi Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: