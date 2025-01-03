Ahmed Şara Lübnan Başbakanı ile görüştü

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü. İkili, görüşmede acil gördükleri konularda istişarede bulunurken iki ülke arasındaki ilişkileri de ele aldı.

Ahmed Şara, ortak meseleleri görüşmek ve ikili ilişkileri geliştirmek üzere Necip Mikati'yi Suriye'ye davet etti.

جرى إتصال مساء اليوم بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تم خلاله البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة.

و وجه الشرع دعوة لرئيس الحكومة لزيارة سوريا من اجل البحث في الملفات المشتركة بين الثنائية وتمتين العلاقات الثنائية.#لبنان — Najib Mikati (@Najib_Mikati) January 3, 2025

Ahmed Şara, diplomatik temaslarına devam ediyor. 3 Ocak'ta da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Şam'da bir görüşme gerçekleştirdi.