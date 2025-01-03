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        Haberler Dünya Ahmed Şara Lübnan Başbakanı ile görüştü | Dış Haberler

        Suriye'deki yeni hükûmetin lideri Ahmed Şara Lübnan Başbakanı ile görüştü

        Suriye'deki yeni hükûmetin lideri Ahmed Şara Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü. Görüşmede özellikle acil konular gündeme gelirken iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 23:18 Güncelleme: 03.01.2025 - 23:33
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        Ahmed Şara Lübnan Başbakanı ile görüştü
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        Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü. İkili, görüşmede acil gördükleri konularda istişarede bulunurken iki ülke arasındaki ilişkileri de ele aldı.

        Ahmed Şara, ortak meseleleri görüşmek ve ikili ilişkileri geliştirmek üzere Necip Mikati'yi Suriye'ye davet etti.

        Ahmed Şara, diplomatik temaslarına devam ediyor. 3 Ocak'ta da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Şam'da bir görüşme gerçekleştirdi.

        SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ARAP ÜLKELERİNİ ZİYARET EDECEK

        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, X üzerinden yaptığı açıklaya göre bu hafta BAE, Katar ve Ürdün'ü ziyaret edecek. Şeybani, ziyaretler vasıtasıyla ülkenin yeniden inşasına katkı sunmayı ve önemli ortaklıklar kurmayı amaçladıklarını ifade etti.

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