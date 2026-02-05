Ahmed Şara, Tom Barrack ile görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la bir araya geldi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberinde Cumhurbaşkanı Şara'nın, Barrack başkanlığındaki bir ABD heyetini başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşme sırasında bölgedeki son gelişmeler ve ortak öneme sahip konuların ele alındığı kaydedildi.