Trabzonspor'da sözleşmesi sona erecek Jose Sosa'nın takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili belirsizlik sürerken başkan Ahmet Ağaoğlu, Arjantinli oyuncu ile birlikte flaş bir basın toplantısı düzenledi.

Ağaoğlu, Sosa ile kararı sezon sonuna bıraktıklarını belirtirken sözleşmesi bitecek olan bir başka isim Filip Novak ile ilgili "Novak'a bir teklif yaptık ve bekliyoruz. Novak bize şunu söyledi; 'Önümüzde 8 hafta var ve bu takım şampiyonluğa gidiyor. Bu önemli, kariyerim önemli, sözleşme sürem önemli, alacağım ücret önemli ancak bu takım 10 yıldır şampiyon olamıyor ve bunun için mücadele ediyoruz.' Dolayısıyla sezon sonunda Novak ile oturup konuşacağız, bizimle devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu ve Sosa'nın sözleri şöyle:

"BU HABERLER GÜNDEMDEN DÜŞMEK BİLMİYOR"

"Takım olarak hiçbir sorunumuz yok, lige hazır durumdayız ve inşallah şampiyon olacağız. Yaklaşık ocak-şubat ayından bu yana Sosa sözleşmesini yeniliyor mu gibi haberler sürekli çıkıyor. Maalesef de gündemden düşmek bilmiyor. Sosa ile sözleşme yenilemek istediğimizi ilettik. Sosa bizim için sadece bu takımın kaptanı değil, bizimle beraber bu takımın yükünü sırtına yükleyen, kulübün çok önemli parçası. Son 10 senenin en başarılı kadrosuna sahibiz ve birçok haber çıkıyor; bu haberlere ben yabancı değilim. Bu tip oyunları planlayanlar kadar benim yöneticiliğim var, çıkan transfer ve ayrılık haberleri takımımızın hedefinden sapmasına yönelik."

"OPERASYON VAR!"

"Sözleşmesi biten oyuncular için görüşmeler devam ediyor, hepsini sezon sonuna bırakalım, lig bitene kadar görüşmeyelim. Bu ve benzeri konular için konuşmayalım yönelik karar aldık, bu bizim Sosa'nın direkt kararı ve bize iletti. Takımımızın tamamına yönelik bir transfer operasyonu var ve bunların neden yapıldığını biliyoruz; bu duruma açıklık getirmek ve 'bizim konsantrasyonumuzu bozamayacaklarını' beyan etmek için bu toplantıyı yapmak zorunda kaldık."

"KİRLİ BİR KAMPANYA VAR"

"Son bir hafta içerisinde Sosa'nın eşine yönelik bir kirli kampanya var, bunu şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. Bir kadına, bir anneye karşı bu denli aşağılık şeylerin yapılmasını kınıyorum; gerekli hukuki işlemleri de başlattık. Sosa bizim değerli kaptanımız ve Trabzonspor'u da çok seviyor. Ailesi de bizim ailemiz."

"OPERASYON YAPILACAĞINI BİLİYORDUK"

"Şampiyonluk yolunda ilerlediğimiz süreçte bize karşı bir operasyon yapılacağını zaten biliyorduk ancak farklı odakların başlattığı algı operasyonuna bizim taraftarımızın kesinlikle aldanmaması gerekiyor. Taraftarımız, futbolcularımızı destekleme ve takımına sahip çıkma olgularının dışında başka hiçbir oluşumun içerisinde yer almamalı, bunu özellikle rica ediyorum. Takımımızın geldiği nokta eminim ki bazı çevreleri ciddi şekilde rahatsız etmiştir, doğaldır. Biz hiçbir zaman için rakiplerimizi düşman olarak görmedik, her zaman rakip olarak gördük. Rakibin güçlü değilse elde ettiğiniz bir başarının da anlamı kalmaz. Rakiplerimize karşı her zaman saygılı davrandık ve bu ülkeye gelen her yabancı futbolcu da bizim misafirimizdir, aileleri bizim değerlimizdir."

"HİÇBİR ŞEYE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

"Önümüzdeki 8 hafta ve önümüzdeki yıllara yönelik takımımızın konsantrasyonunu bozmak amacıyla yapılan algılar ve bu sığlıkları oluşturan insanlar kendi sığlıklarında boğulacaktır. Biz dimdik ayaktayız, hedeflerimiz var ve bu hedeflere ulaşmak için son ana kadar mücadele edeceğiz ve hiçbir şeye müsade etmeyeceğiz."

"SOSA KALBİMİZİ KAZANDI"

"Sosa bizim için sadece futbolcu değil, kariyeri ortada ve kişiliği, karakteri ve profesyonelliği ile bizim kalbimizi kazanmış bir futbolcu. İyi bir atlet olabilirsiniz ama bundan daha fazlasına ihtiyacınız vardır; Sosa böyle biri ve bu kulübe tüm aidiyet duygusuyla katkı sağlıyor. Biz birlikte yola çıktık, hedefe beraber çıktık ve ileriye dönük planlarımız da var; kendisiyle her gün yarım saat yüz yüze konuşuyoruz! Sosa sezon sonuna kadar başarımız için mücadele edecek ve sezon sonunda da sözleşme konusunda görüşeceğiz, kendisinin bu yönde talebi var ve bu konuda bizim de bir sıkıntımız yoktur, kendisine saygı duyuyoruz."

SOSA: BAŞKA GÖREVLER DE OLABİLİR

Arjantinli yıldız Jose Sosa ise toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Başkanımız ile konuştum, lig bitene kadar bekleme kararımı ilettim ve beni anlayışla da karşıladı. 8 hafta var ve bunu bekleyeceğiz. İlerisi için de başka görevlerde de olabilir."