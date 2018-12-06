Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor Kulüp Dergisi'nde yer alan yazısında, taraftarın kendilerine olan güveninin arttığını belirterek, “Yönetimde bulunduğumuz süre içinde, arkadaşlarım ile birlikte üzerinde uzlaştığımız ve ana politikamızı belirleyen temel prensipler oldu. Bunlardan ilki şeffaf bir yönetim anlayışıydı. Tamamen 'halka açık' ve kulübün asıl sahibi taraftarın sürekli takip edebileceği; gerektiğinde tepkisini göstererek müdahil olabileceği bir anlayışla iktisadi, sportif ve idari işlerimizde yol almaya özen gösterdik. Bu tavrımızın karşılığını olumlu şekilde aldığımızı düşünüyorum. Camia ve kulüp arasındaki bağlar güçlendi; taraftarın bizlere karşı güveni arttı. Pek çok taraftarımızın gözünde bizden sonra gelecek yönetimlerin de sergilemesi gereken bir yönetim modeli oluşturmayı başardık” dedi.
Ağaoğlu, spor kulüplerinin yönetiminde sergilenen kapalı modeller, özellikle sınırlı kaynaklarla bu dev endüstride kalmak isteyen kulüpler için bir facia olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü, " Bizler hem mevcut kaynakların doğru kullanımı hem de Trabzonspor paydaşları ile ortak akıl ve iş birlikleri oluşturarak yeni kaynaklar oluşturmak için çalıştık. Bu süreç içinde imza attığımız irili ufaklı sponsorluklar, bağış kampanyaları, destek çağrıları içinden geçtiğimiz bu sancılı süreçte yola devam edebilmemizi sağladı. Bu ekonomik süreç aslen üç kritik sacayağı üzerinde yükseliyordu. Mevcut kaynakları verimli kullanmak, yeni kaynaklar oluşturmak ve giderleri düşürmekti. Biz transfer döneminde fayda-maliyet analizi yapmadan tek bir oyuncu dahi almadık. Tüm bunlar denk bütçe anlayışımızın izdüşümleriydi ve Trabzonspor gibi büyük bir kulüp için sürdürülebilir ekonominin ilk adımlarıydı. Tüm bunların yanı sıra, camiamız içinde uzun bir süredir tartışılan, ancak kulüp yönetimleri tarafından bir türlü hayata geçirilemeyen tüzük tadilatı konusu yönetime geldikten kısa bir süre sonra üzerine çalışmaya başladığımız ve nihayetlendirmeyi başardığımız meselelerden biri idi. Altyapımıza gösterdiğimiz özen, merkez ve çevre ilçelerimizde yer alan diğer spor kulüpleri ile kurduğumuz ilişkilerin ise kısa vadede sonuçları görülmeyecek; ancak uzun vadeli projeksiyonlarla Trabzonsporumuzu başarıya ulaştıracak diğer faaliyet alanlarımız olduğunu düşünüyorum."
"UYANIŞA İHTİYAÇ VAR"
Trabzonspor'un topyekün bir uyanışa ihtiyacı olduğunu da belirten Ağaoğlu, “Ancak ve ancak idealist bir tavır ve kolektif bir zihniyet ile bu kulübü özlemle andığımız parlak günlerine geri döndürebiliriz. Trabzonspor Kulübü yönetiminde yer almak, bu kulüp için çalışmak, düşünmek, çözüm aramak ben ve yönetim kurulum için bir onurdur. Bundan sonra Trabzonspor yönetiminde, genel kurulda, tribünde, nerede olursak olalım, yönetimde iken sahip olduğumuz anlayışı sürdürerek Trabzonsporumuza hizmet etmeye devam edeceğiz” diyerek açıklamalarını tamamladı.
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