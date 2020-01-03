FETÖ’nün medya yapılanması davasında aldığı 10 yıl 6 aylık hapis cezası nedeniyle tutuklu bulunan yazar Ahmet Altan hakkında, bir internet sitesindeki yazılarıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütü propagandası" suçlarından dava açıldı.
YEREL MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI KARARI
Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Altan’ın 2016 yılında yazdığı yazılar nedeniyle 2 ayrı suçtan toplamda 5 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
İSTİNAF MAHKEMESİ 5 YIL 11 AYLIK HAPİS CEZASINI ONADI
Hapis cezasına Ahmet Altan'ın avukatı itiraz etti. Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne geldi. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi incelemesini yaptı. Daire, yerel mahkemenin verdiği cezanın usul ve yasaya uygun olduğunu belirtti. Toplamda verilen 5 yıl 11 aylık hapis cezasını onadı. Ahmet Altan'ın onanan hapis cezasını Yargıtay’a taşıma hakkı bulunuyor.
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