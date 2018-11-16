Ahmet Çamyar bugün İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Bu gelişmeyle birlikte vatandaşlar Ahmet Çamyar'ın hayatını merak etti. Peki, 3 çocuk babası Ahmet Çamyar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

AHMET ÇAMYAR KİMDİR?

Ahmet Çamyar 1972 yılında Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Pelitliyatak Beldesi'nde dünyaya geldi. Çamyar, Fındıklı İlkokulu'nu bitirdikten sonra Ordu İmam Hatip Lisesi'nde tahsiline devam etti. Çamyar üniversite eğitimini ise, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak tamamladı.

Çamyar, 1993 yılında Refah Partisi Gençlik Kolları'na katıldı. 1998 yılında serbest avukat olarak görevine başladı.Aynı yıl Fazilet Partisi'ne katıldı, kurucular kurulunda yer aldı. Partisinin kapatılmasından sonra bir müddet bağımsız kalıp 14 ağustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalkınma Partisinde kurucular kurulunda yer alıp Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı yaptı.

2005-2008 yılları arasında İlçe Sekreterliği görevini yürütüp 2008 kongresinde İlçe Başkanı oldu.

Siyasetin yanında sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı. Bu kuruluşlar arasında Ensar Vakfı ve KATUDER de yer alıyor.

Çamyar iyi düzeyde Almanca ve Arapça biliyor. Çamyar 3 çocuk babası...

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